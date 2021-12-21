(ОБНОВЛЕНО) Тревога в столице: посетителей торгового центра эвакуировали из-за звонка о бомбе (ВИДЕО)

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(ОБНОВЛЕНО 14.20) Неизвестный потребовал у руководства торгового центра Shopping MallDova перечислить на банковский счёт 10 тысяч леев. Если требование не будет выполнено, он грозит взорвать в здании бомбу.

Согласно полученным данным, в службу 112 позвонил директор торгового центр. Он сообщил, что на его электронную почту пришло сообщение о том, что здание заминировано. Автор послания указал банковский счёт, на который потребовал перевести 10 тысяч леев, в противном случае он пообещал взорвать бомбу через три часа, передаёт deschide.md.

Изначальная новость:

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной якобы в торговом центре в столице. Посетителей эвакуировали.

На место ЧП прибыли полицейские и пожарные, передаёт protv.md.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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