Тревога в Бельцах: неизвестный сообщил о якобы заложенной в школе бомбе

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“Телефонный террорист” отправил сообщение о том, что в здании Теоретического лицея им. А. С. Пушкина в Бельцах якобы заложена бомба. Автор сообщения потребовал деньги за то, чтобы не взрывать её.

На место прибыли сапёры, полиция, скорая помощь и спасатели. Учащихся и сотрудников учреждения эвакуировали, передает Телеграм-канал “Бельцы сегодня”.

В результате проведённых проверок взрывоопасных предметов в здании не обнаружено. Правоохранители устанавливают личность звонившего.

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