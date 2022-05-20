(ОБНОВЛЕНО) Тревога на Чеканах: в полицию сообщили о якобы заложенной в здании суда бомбе

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(ОБНОВЛЕНО В 10.24). Сообщение оказалось ложным. В результате проведённых проверок взрывоопасных предметов в здании не обнаружено. Полиция ищет “телефонного террориста”, ему грозит штраф, общественные работы или до 2 лет тюрьмы.

Изначальная новость:

По данным полиции, в службу 112 поступило сообщение о том, что в здании суда на Чеканах находится взрывоопасный предмет.

Все специализированные службы незамедлительно выехали на место. Работников и посетителей эвакуировали из здания, а зону оцепили.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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