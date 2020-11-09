Тревога на Ботанике: в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в здании Апелляционной палаты бомбе

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Вызов был зарегистрирован в 13.45. Звонивший мужчина сказал, что в здании Апелляционной палаты, расположенном на улице Теилор, находится взрывоопасный предмет.

На место ЧП прибыли батальон патрулирования и оперативного реагирования, сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника, ГИЧС и специалисты Bomteh. Правоохранители эвакуировали всех работников суда и граждан, которые находились в здании.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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