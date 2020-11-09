Тревога на Ботанике: в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в здании Апелляционной палаты бомбе

Тревога на Ботанике: в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в здании Апелляционной палаты бомбе

Вызов был зарегистрирован в 13.45. Звонивший мужчина сказал, что в здании Апелляционной палаты, расположенном на улице Теилор, находится взрывоопасный предмет. 

На место ЧП прибыли батальон патрулирования и оперативного реагирования, сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника, ГИЧС и специалисты Bomteh. Правоохранители эвакуировали всех работников суда и граждан, которые находились в здании. 

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md