Третий день фестиваля Buzău Fest и «Дней Кишинёва в Бузэу»: концерт, ярмарка, молдавское вино и фейерверк

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В субботу в Бузэу прошел третий, завершающий день фестиваля Buzău Fest и «Дней Кишинёва в Бузэу». Он ознаменовался концертом с участием молдавских исполнителей: оркестра народной музыки Frații Advahov, группы Zdob și Zdub, Зинаиды Жуля, Иоаны Кэпрару и Габриэля Небуну.

5 велосипедистов, которые в четверг утром отправились из Кишинёва в Бузэу, прибыли в Сэрата Монтеору. Кроме того, посетители фестиваля имели возможность попробовать местные продукты из Бузэу и необыкновенное вино из Кишинёва.

Публику также восхитили ярмарка изделий народных мастеров и парад народных костюмов. Также состоялась импровизированная битва между римлянами и даками.

Вечер завершился фейерверком.

– Благодарю всех, кто принимал участие в организации экстраординарного фестиваля Buzău Fest и «Дней Кишинёва в Бузэу». Этот фестиваль должен иметь продолжение! – заявил генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан.

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