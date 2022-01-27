Треть новых случаев COVID-19 в Молдове приходится на “омикрон”

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Новый штамм COVID-19 “омикрон” молниеносно распространяется на территории нашей страны. По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, треть зарегистрированных в последнее время случаев коронавируса приходится на “омикрон”.

Так, результаты недавнего секвенирования вируса SARS-CoV-2 показывают, что более трети активных случаев заражений приходится на штамм “омикрон”. Исследование проводилось в период с 8 по 15 января. Из 16 секвенированных образцов в 13 обнаружили “омикрон”, а в трёх – “дельта”. Три случая заражения “омикроном” зарегистрированы в Кишинёве, остальные – в других частях страны, пишет zugo.md.

Глава НЦОЗ добавил, что за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилось в 2,5 раза по сравнению с показателями предыдущей недели. Хуже всего ситуация обстоит в Кишинёве, в Новоаненском, Сынжерейском и Яловенском районах.

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