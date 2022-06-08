Треть кишинёвских троллейбусов оснащены кондиционерами

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По данным Управления электротранспорта Кишинева, 108 из 305 троллейбусов, которые ежедневно выходят на линию, оснащены кондиционерами.

Определить троллейбус с кондиционером очень просто – они обозначены снежинкой. Знаки расположены у трёх входов снаружи.

Примечательно, что все троллейбусы, приобретённые примарией за последние два года, оснащены кондиционерами, местами для ручной клади, USB-розетками, оптическими блоками на основе светодиодов, зеркалами с подогревом, складными пандусами, а также системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.

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