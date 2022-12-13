Трещит по швам. В Шолданештах аварийная пятиэтажка может рухнуть в любой момент (ВИДЕО)

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Жильцы пятиэтажки на улице Жукова, 2 в Шолданештах живут на чемоданах, так как их дом может рухнуть в любой момент. Люди боятся оказаться под завалами уже не первый год, в то время как местные власти признаются, что знают о проблеме, но ждут денег от правительства.

Жильцы четвертого и пятого этажей оставили ключи от квартир соседям и переехали в съёмное жилье или к родственникам.

– На прошлой неделе было очень страшно, когда начали скрипеть двери, на полу появились трещины, всё скрепит, трещит, ночью ещё громче, я боюсь. Все жильцы обратились к примару, сказали, что он начинает трещать всё громче и громче. Нам негде жить, некуда идти, мы 37 лет прожили в этом доме. А теперь куда нам идти? – поделилась жительница пятиэтажки.

Примар Шолданешт говорит, что сейчас уточняются бюджет, техническое задание, а также идёт поиск жилья для людей на время ремонтных работ, передаёт tvn.md.

– Нам обещали, что в январе будет выделено 7-8 млн леев на работы по укреплению здания. Если мы запросим 13 млн, то в эту сумму войдут и внутренний ремонт, и ремонт инженерных сетей, и всё, что связано с заменой канализации, водопровода, газа и так далее, но если нам дадут только первую часть, значит, после укрепления жильцы должны будут самостоятельно сделать ремонт внутри, – пояснил глава местной администрации.

Однако инженер примарии Александру Когэлничану утверждает, что сумма на укрепление здания могла бы быть намного большей.

– Ситуация критическая, люди больше не могут здесь жить, потому что есть деформации, есть повреждения важных конструкций, то есть опасно жить в таком доме. Если случится землетрясение, то времени покинуть дом не останется. Сейчас выросли цены на стройматериалы, услуги, если смета будет обновлена в соответствии с сегодняшними ценами, на мой взгляд, этих финансовых средств может и не хватить, – отметил он.

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