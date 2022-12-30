Трём иностранцам отказали во въезде в Молдову из-за поддельных документов

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Инциденты произошли в Международном аэропорту Кишинёва.

В первом случае был задокументирован 40-летний гражданин Армении, пассажир рейса “Стамбул – Кишинёв”. При нём было найдено фальшивое украинское водительское удостоверение.

Второй случай был зафиксирован во время проверки пассажиров “Милан – Кишинёв”. У 33-летнего гражданина Турции нашли фальшивый вид на жительство, выданный якобы властями Украины.

Также поддельный документ был найден у 39-летнего гражданина Азербайджана, который прибыл в Молдову рейсом “Стамбул – Кишинёв”. Иностранец заявил, что на территории Молдовы он находится транзитом, а конечным пунктом следования является Украина. Во время проверки у мужчины нашли фальшивый вид на жительство, выданный якобы украинскими властями.

Все фальшивые документы были изъяты, а иностранцам отказали во въезде в РМ.

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