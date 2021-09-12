Трехлетний малыш пострадал в ДТП в Рыбнице

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Авария произошла утром. На нерегулируемом перекрёстке автоледи поворачивала налево. В момент манёвра, когда 31-летняя женщина за рулём Peugeot выехала на встречную полосу, произошло столкновение с другой машиной.



Трёхлетний малыш, который находился в салоне Peugeot, ударился головой о переднее сиденье. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. От госпитализации мама мальчика отказалась.

У машин – механические повреждения. Сотрудники ОГАИ Рыбницкого ОВД проводят разбирательство.