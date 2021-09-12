Трехлетний малыш пострадал в ДТП в Рыбнице

Трехлетний малыш пострадал в ДТП в Рыбнице

Авария произошла утром. На нерегулируемом перекрёстке автоледи поворачивала налево. В момент манёвра, когда 31-летняя женщина за рулём Peugeot выехала на встречную полосу, произошло столкновение с другой машиной.

Трёхлетний малыш, который находился в салоне Peugeot, ударился головой о переднее сиденье. Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. От госпитализации мама мальчика отказалась.

У машин – механические повреждения. Сотрудники ОГАИ Рыбницкого ОВД проводят разбирательство. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md