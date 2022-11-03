Требовали деньги за помощь в сдаче экзаменов на права: задержаны двое

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Два человека задержаны сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по делу о торговле влиянием. Подозреваемые требовали деньги, обещая помочь сдать экзамены на получение водительских прав.

Случай произошёл в Унгенах. Согласно материалам дела, жертва заплатила подозреваемым 600 евро. Как оказалось, в схеме участвовали двое братьев, один из которых был заведующим отделением Национальной кассы медицинского страхования.

Оба мужчины находятся под следствием, они задержаны на 72 часа.

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