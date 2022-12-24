Травматолог назвал основные источники опасности в новогодний период

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Наибольшую опасность с точки зрения возможного получения травм в новогодний период представляют использование пиротехники и катание на «ватрушках». Об этом подробнее рассказал российский врач-травматолог Дмитрий Лобко.

Специалист отметил, что особенно часто травматизация сопряжена с употреблением спиртных напитков. Также отмечаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера. Иногда речь идёт и о комбинированных причинах травм: например, когда граждане катаются на «ватрушках» рядом с дорогой или привязывают их к машинам, пишет iz.ru.

Отдельная тема — это новогодняя пиротехника. Взрывные травмы встречаются не так часто, но тоже бывают. Чаще всего это ожоги. В большинстве случаев такие инциденты так или иначе связаны с употреблением алкоголя, — сказал специалист, добавив, что ожоговые травмы чаще всего получают дети из-за недосмотра и недооценки степени опасности.

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