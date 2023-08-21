Травматолог дал советы по выбору безопасного рюкзака для школьника

Травматолог дал советы по выбору безопасного рюкзака для школьника

Главврач Московской детской больницы Александр Григорьев рассказал, как выбрать безопасный для осанки школьный рюкзак.

По словам медика, правильный школьный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку, широкие лямки и застёжку-перетяжку на груди для перераспределения нагрузки. Кроме того, важно, чтобы общий вес рюкзака и его содержимого не превышал 1,5 кг, пишет iz.ru.

Врач также подчеркнул важность ортопедической спинки именно для учеников начальных классов, у которых мышечный корсет ещё не сформирован. Также важно, чтобы оставалось небольшое пространство для циркуляции воздуха между спиной ребёнка и спинкой портфеля.

Лямки рюкзака должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться. Важно следить, чтобы ребёнок не носил рюкзак на одной лямке — в данном случае нагрузка будет распределяться неправильно и может в дальнейшем привести к проблемам с осанкой.

Специалист добавил, что ранец должен быть соразмерен росту и комплекции ребёнка: не выше плеч и не висеть до коленок. На рюкзаке должны присутствовать светоотражающие элементы.

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