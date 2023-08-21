Травматолог дал советы по выбору безопасного рюкзака для школьника

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Главврач Московской детской больницы Александр Григорьев рассказал, как выбрать безопасный для осанки школьный рюкзак.

По словам медика, правильный школьный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку, широкие лямки и застёжку-перетяжку на груди для перераспределения нагрузки. Кроме того, важно, чтобы общий вес рюкзака и его содержимого не превышал 1,5 кг, пишет iz.ru.

Врач также подчеркнул важность ортопедической спинки именно для учеников начальных классов, у которых мышечный корсет ещё не сформирован. Также важно, чтобы оставалось небольшое пространство для циркуляции воздуха между спиной ребёнка и спинкой портфеля.

Лямки рюкзака должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться. Важно следить, чтобы ребёнок не носил рюкзак на одной лямке — в данном случае нагрузка будет распределяться неправильно и может в дальнейшем привести к проблемам с осанкой.

Специалист добавил, что ранец должен быть соразмерен росту и комплекции ребёнка: не выше плеч и не висеть до коленок. На рюкзаке должны присутствовать светоотражающие элементы.

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