Травма по неосторожности: сельчанин случайно выстрелил себе в ногу

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С ранением ноги в больницу обратился 59-летний житель села Протягайловка. О пациенте врачи сообщили в милицию.

Причина ранения – неправильное обращение с пневматическим оружием. Как оказалось, около месяца назад потерпевший купил револьвер. В один из вечеров мужчина начал его чистить и не обратил внимание, что в барабане был металлический шарик. Нажав на спусковой крючок, он случайно выстрелил себе в ногу, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители обращают внимание граждан: пневматическое оружие можно покупать, хранить и использовать, строго соблюдая установленные правила.

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