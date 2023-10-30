Транзит украинского зерна через Молдову существенно увеличится

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Расширение «Пути солидарности»для вывоза зерна, которое согласовали представители Евросовета, будет происходить главным образом на юг и благодаря взаимодействию Украины, Румынии и Молдовы по железнодорожным путям в порт Констанца. Об этом рассказал замминистра экономики соседней страны Тарас Качка.

– В прошлом месяце мы 2,5 млн тонн через Дунай и Констанцу сделали. Я думаю, этот показатель можно довести до 4 млн тонн уже сейчас. Это крупнейший проект, над которым работает quad – четыре субъекта – Украина, Румыния, ЕС и США, и ещё Молдова, как участник больше по транзиту по железной дороге. Нам, собственно, сейчас нужно нарастить возможности экспортировать в ближайшие месяцы, потому что ноябрь-февраль — это период, когда Украина традиционно больше всего по объёмам экспортировала, поскольку на этот период приходится экспорт кукурузы, – отметил он, пишет weukraine.tv.

Транспортную инициативу «Пути солидарности» Украина и ЕС начали внедрять в марте прошлого года, пишет mybusiness.md.

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