Транзит через Украину запрещён

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Правительство Украины внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив доступ гражданам, следующим через украинскую территорию транзитом. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

⁃ Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, следующих по территории нашего государства транзитом, ‒ говорится в сообщении, пишет vedomosti.ru.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава Украины, в соседней стране выявлен 2551 новый случай коронавируса, 45 человек умерли, 1157 ‒ выздоровели.

Правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально данный запрет не распространялся на иностранцев, которые следовали транзитом через Украину с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней.

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