Транспортные компенсации для инвалидов будут увеличены

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Кабинет министров утвердил сегодня поправки к Регламенту об установлении и выплате компенсаций за транспортные услуги. Проект предусматривает поэтапное повышение выплат и был разработан в контексте усиления мер социальной защиты людей с ограниченными возможностями в соответствии с положениями Плана действий правительства на 2020-2023 годы.

Согласно постановлению, для лиц с выраженными ограниченными возможностями в районах размер компенсации за квартал составит: 69,0 леев с 1 января 2021 года, 124,5 леев с 1 января 2022 года и 180,0 леев с 1 января 2023 года. Для людей с выраженными ограниченными возможностями в Бельцах размер компенсации за квартал в Бельцах составит: 135,0 леев с 1 января 2021 года, 157,5 леев с 1 января 2022 года и 180,0 леев с 1 января 2023 года. Для лиц с выраженными ограниченными возможностями в Кишиневе размер компенсации за квартал составит 180,0 леев. Для людей с тяжелыми формами инвалидности и детей-инвалидов до 18 лет размер компенсации за квартал составит 360,0 леев, (сумма включает компенсацию сопровождающим их лицам).

В дополнение к суммам компенсации, установленным в пунктах 9-12 Регламента, лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том числе детям до 18 лет) будут выплачиваться ежеквартально дополнительно 200 леев.

– Предлагается поэтапное внедрение положений проекта решения с 1 января 2021 года, 1 января 2022 года и 1 января 2023 года, учитывая, что компенсация за транспортные услуги будет постепенно увеличиваться с ежеквартальной оплатой в течение года. Соответственно, чтобы не создавать проблем для получателей и территориальных структур социальной помощи, в процессе ее создания и выплаты необходимо, чтобы повышение было произведено в начале года, – указывается в информативной записке решения, пишет moldpres.md.

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