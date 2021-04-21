Трамвай на запасном пути

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О том, почему электротранспорт в Кишинёве представлен только троллейбусами

Было время, когда по кишинёвским улицам курсировали трамваи. Шесть десятилетий назад в молдавской столице этот вид городского транспорта перестал существовать, власти отдали предпочтение троллейбусам. Была ли это ошибка или трезвый расчёт?

Не в ту колею

История кишинёвского трамвая началась в 1888 году с конки, которую основали три местных предпринимателя. В 1897 году её купила крупнейшая в те годы бельгийская компания Эдуарда Эмпена, о масштабах которой говорит тот факт, что ей принадлежали ещё четыре подобных предприятия в Российской империи, парижский метрополитен и даже небольшой город в Египте. В 1910 году бельгийцы перевели кишинёвскую конку на электрическую тягу. Спустя три года было построено депо, в котором сейчас располагается первый троллейбусный парк Кишинёва.

Ликвидировали рельсовый транспорт в Кишинёве по экономическим причинам. Он относился к узкоколейным с шириной 1000 мм, а принятый в Советском Союзе стандарт составлял 1584 мм. Чтобы развивать трамвайное сообщение, требовались переделка колеи и замена всего подвижного состава. Это, похоже, и было главным вопросом выбора между двумя видами электротранспорта. Развитие троллейбуса требовало меньше капиталовложений.

Не подходил для рельсового транспорта и рельеф кишинёвской местности. В мировой практике трамвайные линии идут по склонам траверсом – и вагонам облегчается подъём, и расход электроэнергии почти не возрастает. По послевоенному генплану Кишинёва в городскую черту попадали холмы, на которых сейчас расположены районы Телецентра, Верхней Ботаники и Рышкановки, а улицы прокладывались перпендикулярно склону. Взбираться на них трамваю тех лет было проблемно, поэтому отдали предпочтение троллейбусу – он и дешевле, и мобильнее.

Подвижной состав трёх городских троллейбусных парков насчитывает 400 машин, которые обслуживают 30 городских маршрутов. Для пассажироперевозок в пригородах, куда невыгодно тянуть контактную сеть, в мастерских RTEC собирают троллейбусы с автономным ходом. Они работают на семи пригородных линиях.

Хочется, но дорого

В начале 1980-х годов в Кишинёве задумались о возвращении рельсового транспорта. В новом варианте трамвай намечался скоростной, двухпутный. Рельсовые линии предполагалось проложить по периметру города. Следы этого проекта сохранились до сих пор. Так, газон посередине проспекта Мирча чел Бэтрын оставили как раз для прокладки на нём рельсов. В конце этого проспекта отвели территорию под депо. Долгое время на его месте действовал вещевой рынок. На Боюканах под прокладку рельс произвели выемку грунта на холме выше выставочного центра Moldexpo. Сейчас это территория небольшого монастыря. Сдача в эксплуатацию нового-старого для Кишинёва вида транспорта намечалась в первой половине 1990-х. Планировалось закупить 100 трамваев. Но развалился Советский Союз и стало не до проекта. Создание инфраструктуры под этот вид транспорта требовало колоссальных средств – предполагалось даже строительство эстакад. В те годы таких денег не было даже в государственной казне, не говоря уже о столичном бюджете.

К мысли возродить трамвай в столице ещё раз вернулись в 2011 году. Тогда с белорусской компанией «Белкоммунмаш» подписывался контракт о больших поставках троллейбусов в молдавскую столицу. В процессе сотрудничества молдавская сторона обратила внимание на трамваи белорусского производства и задумалась над возрождением этого вида транспорта в Кишинёве. Был разработан проект на две линии скоростного трамвайного движения: одна должна была связать Международный аэропорт с посёлком Ватра у водохранилища Гидигич, а вторая – Южный автовокзал с секторами Рышкановка и Чеканы. Но опять всё упёрлось в большие деньги, и проект заморозили. Однако не исключено, что при финансовой состоятельности, социальной и экономической целесообразности в Кишинёве возродят рельсовый электротранспорт.

Пересели на троллейбусы

На смену трамваям в Кишинёв пришли троллейбусы. Первые электромашины вышли на линию 12 октября 1949 года. Это были шесть троллейбусов марки МТБ-82, один из которых сохранился до сих пор и является музейным экспонатом. В мире до наших дней дошло не много таких машин, из них только шесть на ходу. Кишинёвский МТБ-82 относится к числу хорошо сохранившихся – практически все узлы оригинальные.

В 1966 году для электромашин модели ЗиУ-5 на улице Мунчештской построили новый троллейбусный парк, торжественное открытие которого не обошлось без приключений. О инаугурации объекта было объявлено заранее. В рамках мероприятия планировался проезд к месту «нового проживания» по улице Мунчештской более сотни ЗиУ-5. Но в те дни на республику обрушилось стихийное бедствие – сильнейшие снегопады с лютыми морозами. Дорогу к парку занесло таким высоким и плотным снегом, что бульдозеры не смогли её расчистить. Тогда по Мунчештской пустили колонну танков, которые не оставили и следа от снежных курганов. Троллейбусы катили по улице один за другим. Второй парк открыли, как и обещали, 10 января 1966 года.

Третий троллейбусный парк построили в августе 1986-го. Он пополнялся новыми моделями ЗиУ-9. Тогда же списали последние ЗиУ-5. Одна из последних машин этой модели теперь музейный экспонат троллейбусного парка № 2. МТБ-82, ЗиУ-5 и ЗиУ-9 – массовые модели советского периода в истории кишинёвского троллейбуса.

Сегодня в Кишинёве в основном все маршруты обслуживают троллейбусы белорусского производства. Первая сотня машин модели БКМ-321 производилась на «Белкоммунмаше». Все последующие уже собирают в Кишинёве из белорусских машкомплектов. По договору с белорусской стороной эти троллейбусы выходят под маркой RTEC (Regia Transport Electric Chişinău) – управления электротранспорта Кишинёва.

На троллейбусы, собранные в цехах RTEC, устанавливается система управления SDMC-103, разработанная одной их столичных компаний. Она считается одной из лучших на территории бывшего СССР и экспортируется в Россию, Беларусь и на Украину.

Делай… как не все

В то время как мы закупаем троллейбусы, перспективы развития этого вида транспорта в некоторых городах и странах ставятся под сомнение. Москва ликвидировала крупнейшую в мире троллейбусную контактную сеть, отдав предпочтение электробусам. Кишинёвская контактная сеть считается одной из крупнейших в Европе. Троллейбусное сообщение Кишинёва начиналось с одного маршрута, через год их число увеличилось до четырёх, через 15 лет – до 12 и так далее. Теперь подвижной состав трёх столичных троллейбусных парков насчитывает 400 машин, которые обслуживают более 30 городских и пригородных маршрутов. Для пассажироперевозок в пригородах, куда невыгодно тянуть контактную сеть, в мастерских RTEC собирают троллейбусы с автономным ходом. Они работают на семи пригородных линиях.

Самые свежие планы по развитию сети городского электротранспорта – запуск нового маршрута с Ботаники на Боюканы через улицу Албишоара. Первоначально на него планировалось запустить 25 закупленных в Риге бэушных троллейбусов (по правилам Евросоюза, членом которого является Латвия, эксплуатация городского пассажирского транспорта ограничена 15 годами). Однако планы по подвижному составу для маршрута через Албишоару позже переиграли, он будет обслуживаться троллейбусами автономного хода, собранными в Кишинёве.

Как уточнил мэр Кишинёва Ион Чебан, по Албишоаре пока будут курсировать троллейбусы на автономном ходу. Это экономически оправданное решение: определиться с распределением пассажиропотока, оптимизировать маршрут, а через год-два, если будет необходимо, построить для него контактную сеть.

География поставок электротранспорта в Кишинёв расширяется. Из последних приобретений – два двухзвенных итальянских троллейбуса автономного хода. Кишинёву как раз таких машин не хватает – экономичных, мобильных и очень вместительных.

Комментарий

Новыми маршрутами

Дорин Чорный, начальник RTEC:

– Чтобы определиться с конечными пунктами маршрута Ботаника – Боюканы через улицу Албишоара, на сайте мэрии с декабря 2020 года проводится опрос. Жителям города предложено выбрать один из семи вариантов. Лучший будет определён при подведении итогов. Сейчас автономные троллейбусы для нового маршрута уже собирают в ремонтных мастерских RTEC, а приобретённый в Риге электротранспорт не остался без дела. Им заменили списанные ЗиУ-9.

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Неподвижный состав

Ион Чебан, мэр Кишинёва:

«60 лет назад Кишинёв навсегда попрощался с трамваем. В 1913 году по новой линии, проложенной от улицы Пушкина до Скулянской рогатки, ходили трамваи на электрической тяге. На Александровской улице (нынешний проспект Штефана чел Маре) трамвайное движение было двухсторонним. Всего на тот момент в Кишинёве функционировало четыре трамвайных маршрута. Их общая длина составляла около 14 км. На линии выходили до 30 вагонов одновременно.

В 1944 году, отступая, немецкая армия взорвала трамвайные ангары и ремонтные мастерские, уничтожив большую часть подвижного состава. Регулярное трамвайное движение в Кишинёве было вновь открыто только в 1946 году, но продержалось недолго. На смену пришли удобные и более быстрые троллейбусы».

Олег Таценко