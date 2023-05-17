Трактор и машина полиции столкнулись в Цынцаренах: пострадали двое сотрудников МВД

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Авария произошла сегодня утром вблизи села Цынцарены Новоаненского района.

На дороге столкнулись трактор, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, и автомобиль Инспектората полиции Новых Анен. Экипаж ИП ехал в село Максимовка на вызов, передает publika.md.

По данным полиции, водитель трактора выехал на разворот в неположенном месте и не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение. В результате двум сотрудникам полиции понадобилась медицинская помощь.

Примечательно, что у тракториста не было водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП выясняются.

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