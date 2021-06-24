Трагическое ДТП в Румынии: погибли двое взрослых и ребёнок из Молдовы (ФОТО)

Трагическое ДТП в Румынии: погибли двое взрослых и ребёнок из Молдовы (ФОТО)

Страшная авария произошла вчера в румынском уезде Клуж. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

В результате погибли трое граждан Молдовы – 28-летний мужчина, 29-летняя женщина и 6-летний ребёнок, пишет unimedia.info. Ещё одного пострадавшего уроженца Молдовы, 10-летнего мальчика, доставили в местную больницу.

Посольство Республики Молдова в Бухаресте сотрудничает с местными властями, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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