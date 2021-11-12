Трагический случай в Страшенах: скончалась женщина

Трагический случай в Страшенах: скончалась женщина

Инцидент произошёл вчера вечером в селе Ворничень.

63-летняя женщина чистила ножом овощи. У неё произошёл конфликт с 65-летним братом, проживавшим с сельчанкой в одном дворе. В ходе ссоры мужчина ударил сестру. Та потеряла равновесие, упала и напоролась ногой на нож, пишет deschide.md.

На место случившегося прибыла скорая помощь, однако врачи не успели спасти жизнь сельчанки. Женщина умерла от потери крови.

Все обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняются.

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