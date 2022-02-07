Трагический случай в Парканах: мужчину убило электропилой

Трагический случай в Парканах: мужчину убило электропилой

В службу скорой помощи поступил звонок. Мужчина сообщил, что в Парканах произошёл несчастный случай.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Во дворе находились хозяева дома. На высоте около трёх метров на страховочном троссе, прикреплённом к дереву, висел мужчина.

Спасатели сняли его. Врачи констатировали смерть. Погибший получил травмы, не совместимые с жизнью, пишет mvdpmr.org.

Милиционеры выяснили: 43-летний мужчина во дворе дома пилил старую черешню. В какой-то момент в цепь электропилы затянуло воротник куртки. Мужчина получил смертельное ранение шеи.

Рядом с деревом находился его тесть. Он стал очевидцем трагедии и позвонил в “скорую”.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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