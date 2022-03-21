В Хынчештах хулиганы избили двух мужчин, один скончался

В Хынчештах хулиганы избили двух мужчин, один скончался

Трагедия произошла в конце февраля в селе Мирешты. Мужчин 32 и 38 лет жестоко избила компания – двое сельчан 26 и 29 лет и 30-летняя женщина.

По данным полиции, беспричинная драка случилась на улице. Жертв избили твёрдым предметом. Потерпевших госпитализировали, однако на прошлой неделе один из пострадавших, 32-летний мужчина, скончался, пишет publika.md.

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемые задержаны, ведётся расследование.

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