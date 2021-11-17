Трагедия в столице: мужчина умер в маршрутке

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Инцидент произошёл накануне утром в маршрутном микроавтобусе №116.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо. Водитель остановился и вместе с пассажирами помог гражданину выйти из салона. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины, пишет deschide.md.

Точную причину предстоит установить медэкспертам.

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