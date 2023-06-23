Трагический конец: выпавшая из окна 8-го этажа девочка скончалась в больнице

Трагический конец: выпавшая из окна 8-го этажа девочка скончалась в больнице

Двухлетняя малышка, выпавшая на прошлой неделе с восьмого этажа столичной многоэтажки, скончалась на больничной койке.

Информацию подтвердили в Институте матери и ребёнка, куда была госпитализирована пострадавшая, пишет protv.md.

Напомним, инцидент произошёл 13 июня в секторе Центр. Как выяснили полицейские, окно было открыто, малышка взобралась на подоконник и облокотилась на сетку. Та не выдержала и рухнула вместе с ребёнком.

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