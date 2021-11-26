Трагический инцидент в Оргееве: школьник попал в больницу после удара током

Трагический инцидент в Оргееве: школьник попал в больницу после удара током

Всё случилось в одном из лицеев села Пересечино.

На одной из перемен школьник со своим братом решили залезть на здание у школы, на втором этаже которого находился трансформатор. Один из ребят взломал замок на двери трансформатора и получил удар током.

Мальчики спустились со здания самостоятельно: ребёнку с ожогами рук незамедлительно оказали помощь в школьном медпункте. После этого школьника госпитализировали, передаёт realitatea.md.

В настоящее время состояние здоровья мальчика оценивается как удовлетворительное. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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