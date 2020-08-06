Трагический инцидент на КПП: водитель маршрутки умер за рулём (ВИДЕО)

Трагический инцидент на КПП: водитель маршрутки умер за рулём (ВИДЕО)

Несчастный случай произошёл в ночь на 6 августа на КПП “Албица-Леушены”. Водителю микроавтобуса “Молдова-Италия”, стоявшему в очереди на таможенном посту, стало плохо.

Как пишет echipa.md, микроавтобус следовал в Румынию. По словам очевидцев, в какой-то момент пожилой водитель упал на землю. Пострадавшему оказали первую помощь, однако он умер до приезда “скорой”.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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