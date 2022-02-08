Трагический инцидент: гражданка Молдовы попала под поезд в Италии

Трагический инцидент: гражданка Молдовы попала под поезд в Италии

43-летняя женщина погибла.

Трагедия произошла вчера в провинции Бергамо. Как пишет unimedia.info со ссылкой на местные СМИ, гражданка в спешке переходила железнодорожные пути, чтобы успеть на свой поезд. В этот момент на станцию ​​прибыл другой поезд и сбил женщину.

Пострадавшую отбросило на несколько метров от места аварии: столкновение оказалось смертельным. Местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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