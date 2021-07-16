Трагический инцидент: 9-летний ребёнок задохнулся в запертой машине

Трагический инцидент: 9-летний ребёнок задохнулся в запертой машине

Трагедия произошла в селе Бык коммуны Бубуечь.

Как пишет deschide.md, накануне в местную полицию сообщили об исчезновении несовершеннолетнего. Вскоре правоохранители нашли мёртвого ребёнка в машине во дворе соседей, которые находились за границей.

Экспертиза не выявила на теле погибшего следов насильственной смерти. Правоохранители пришли к выводу, что несовершеннолетний задохнулся. Скорее всего, ребёнок залез в машину, но из-за неисправности системы открывания не смог открыть дверь наружу.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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