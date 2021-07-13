Трагические последствия застолья: перепивший мужчина захлебнулся и умер

Трагические последствия застолья: перепивший мужчина захлебнулся и умер

В одном из общежитий Тирасполя жильцы обнаружили тело неизвестного мужчины.

В ходе разбирательства правоохранители установили, что три дня 45-летний мужчина гостил у приятеля. Вместе пили, во время застолья случилась драка. 35-летнего хозяина жилья задержали.

Как оказалось, смерть тираспольчанина наступила не от побоев. Мужчина захлебнулся рвотными массами.

Расследование случившегося продолжается.

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