Трагическая случайность в Хынчештах: мужчина выстрелил себе в живот по ошибке

Трагическая случайность в Хынчештах: мужчина выстрелил себе в живот по ошибке

От полученного ранения он скончался. Трагедия произошла накануне в селе Сэрата-Мерешень Хынчештского района.

По данным местной полиции, речь идёт о 59-летнем мужчине. Он употреблял спиртные напитки вместе с тремя товарищами у себя дома.

В какой-то момент хозяин дома решил похвастаться друзьям своим самодельным оружием, но по ошибке произвёл выстрел и попал себе в живот. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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