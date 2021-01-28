Трагедия во Флорештах: пьяный сельчанин до смерти избил приятеля

Трагедия во Флорештах: пьяный сельчанин до смерти избил приятеля

Трагический инцидент произошёл в селе Сенатовка. 47-летний мужчина пришёл в гости к односельчанину. Они стали распивать алкоголь, в процессе возникла ссора.

Хозяин повалил гостя на землю и стал избивать ногами в грудь. В результате полученных травм пострадавший скончался, передаёт deschide.md.

Известно, что напавший мужчина страдает психическим расстройством. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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