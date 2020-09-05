Трагедия во Флорештах: девочку насмерть сбил превысивший скорость водитель (ФОТО)

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Жуткая авария, в результате которой умерла 7-летняя девочка, произошла сегодня на трассе R14, в селе Продэнешть Флорештского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Fiat, 20-летний житель села Домулджень, превысил скорость и сбил девочку, которая переходила дорогу в 30 метрах от “зебры”. Несовершеннолетняя скончалась на месте. По данным полиции, она жила в том же селе, где произошла авария.

Водитель прошел тест на алкоголь, в результате чего было установлено, что в момент аварии он находился в трезвом состоянии. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Полиция напоминает водителям, что скоростные ограничения в населённых пунктах устанавливаются для того, чтобы водители успевали вовремя реагировать в непредвиденных ситуациях. Скоростной режим нужно строго соблюдать, так как в населённых пунктах пешеходы могут неожиданно появляться на дороге. Кроме того, полиция призвала родителей рассказывать детям о том, как важно переходить дорогу в зонах, отведенных для этого.

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