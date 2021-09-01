Трагедия вблизи Вулканешт: мужчину раздавил комбайн

Несчастный случай произошёл накануне.
По данным полиции, погиб 25-летний житель села Андрушул де Жос, работавший механиком в сельскохозяйственной компании, передаёт gagauzinfo.md.
– Молодой человек вместе с коллегой пытался вытащить жатку, но техника упала и насмерть раздавила работника, – говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.
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