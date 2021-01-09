Трагедия в Вулканештах: девочку-подростка нашли мёртвой

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Инцидент произошёл в селе Етулия Вулканештского района.

16-летнюю девочку нашли дома мёртвой. По предварительной информации, речь идёт о самоубийстве. Предполагается, что девочка наглоталась таблеток, передаёт deschide.md.

Ещё один случай суицида произошёл в Бельцах. Там в гараже нашли бездыханное тело 32-летнего мужчины. Судмедэксперты не обнаружили на трупе следов насильственной смерти.

По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства выясняются.

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