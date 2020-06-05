Трагедия в Унгенах: во время купания утонул подросток

Трагедия в Унгенах: во время купания утонул подросток

Трагический инцидент произошёл прошлой ночью на водохранилище недалеко от села Загаранча Унгенского района.

Как сообщила сотрудник пресс-службы ИП Унген Кристина Викол, 14-летний подросток утонул во время купания. Было установлено, пишет unghiul.com, что несовершеннолетний вместе с 4 друзьями повёл животных на водопой. Впоследствии ребята решили искупаться, однако один из них не выплыл.

Спасатели достали из воды тело несовершеннолетнего без признаков насильственной смерти. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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