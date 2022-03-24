Трагедия в Унгенах: тело мужчины нашли с пулевым ранением

Трагедия в Унгенах: тело мужчины нашли с пулевым ранением

Инцидент произошёл сегодня в селе Корнешты. Мужчину нашли мёртвым в собственном доме. 

Согласно полученным данным, речь идёт о 44-летнем местном жителе, который два дня назад вернулся из Германии, где работал около полугода. Его тело нашла соседка, она же и вызвала полицию, передаёт deschide.md.

Судмедэксперт установил, что смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом было обнаружено охотничье ружьё, которым он владел незаконно.

По предварительным данным, речь идёт о суициде. Обстоятельства трагедии выясняются.

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