Трагедия в Тирасполе: женщина скончалась, пытаясь потушить пожар

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В милицию позвонил тираспольчанин. К нему на улице подошёл 10-летний мальчик, рассказал: гулял во дворе, а когда решил идти домой, не смог войти в квартиру. Ребёнок заглянул в окно первого этажа, увидел свою мать на полу и попросил прохожих о помощи.

Дверь в квартиру своими ключами открыла бабушка школьника. Правоохранители обнаружили задымление. Женщину без сознания доставили в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org.

Медики диагностировали у 49-летней пациентки ожоги тела, рук и ног, лица и верхних дыхательных путей 3-й степени. От полученных травм она скончалась.

По предположению инспекторов, женщина готовила еду. Вероятно, на сковороду с раскалённым маслом попала вода, произошло воспламенение одежды. Женщина попыталась потушить огонь водой из крана, но упала возле раковины и ударилась головой о батарею.

Проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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