Трагедия в Тирасполе: ребёнок сгорел заживо во время пожара (ФОТО)

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Чудовищный случай произошёл накануне в одном из домов на улице Калинина. Девятилетний школьник возвращался домой после занятий. Увидел дым из окон собственного дома. Открыв дверь, понял, что помещение объято пламенем. Третьеклассник услышал, что младший брат кричит: «Помоги мне!»

Мальчик бросился к соседям. Они вызвали пожарных. Огнеборцы были на месте через несколько минут. Когда вошли в дом, в одной из комнат обнаружили обвалившийся потолок. Сбив пламя, обследовали все помещения. Малыша нашли не сразу. Он лежал без признаков жизни на первом ярусе кроватки, под остатками потолочного гипсокартонного перекрытия.

Соседи со слезами на глазах говорят: погибшему ребёнку даже не было четырёх лет, он был смышлён не по годам. Как стало известно позже, в этот злополучный день маленький мальчик остался дома один. Родители ушли на работу, старший брат – в школу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Площадь воспламенения составила 25 кв. м. Одна комната уничтожена огнём полностью. Температура горения была настолько высокой, что в соседних помещениях плавилась бытовая техника. На полную ликвидацию пожара у специалистов ушло около полутора часов. Версий трагедии две – короткое замыкание или детская шалость. Причину возгорания установит инспектор.

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