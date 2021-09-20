Трагедия в Теленештах: мужчина нашёл мёртвым своего сына

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Чудовищный случай произошёл сегодня утром в селе Скорцень. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил своего 29-летнего сына повешенным во дворе дома.

По данным полиции, прибывшие на место происшествия судмедэксперты не обнаружили на теле мужчины следов насильственной смерти. В связи с этим следствие склоняется к версии суицида, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

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