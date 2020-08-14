Трагедия в Теленештах: грузовик насмерть сбил мужчину

Трагедия в Теленештах: грузовик насмерть сбил мужчину

Мужчина погиб в результате наезда грузовика, перевозившего дрова. Авария произошла сегодня утром в Теленештах.

По данным местной полиции, 61-летний пешеход переходил улицу. Его сбил грузовик Ford Tranzit, за рулём которого находился 25-летний мужчина.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет deschide.md. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического ДТП.

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