Трагедия в Теленештах: грузовик насмерть сбил мужчину

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Мужчина погиб в результате наезда грузовика, перевозившего дрова. Авария произошла сегодня утром в Теленештах.

По данным местной полиции, 61-летний пешеход переходил улицу. Его сбил грузовик Ford Tranzit, за рулём которого находился 25-летний мужчина.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет deschide.md. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического ДТП.

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