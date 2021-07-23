Трагедия в Сынжерей: в жутком ДТП погибли два человека

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Два человека умерли, а ещё два попали в больницу в результате аварии, произошедшей минувшей ночью в селе Кошкодень Сынжерейского района.

По предварительной информации, автомобиль Audi, за рулём которого находился 59-летний мужчина, а в салоне – 51-летний пассажир, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Mercedes, в котором были 26-летний водитель и 25-летняя пассажирка. В результате удара водитель и пассажир Audi скончались на месте, а двое других участников ДТП были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии выясняются, пишет deschide.md.

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