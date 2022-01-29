Трагедия в столице: женщина попала под поезд

0

23-летняя женщина госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, инцидент произошёл на шоссе Мунчешть. Женщину сбил локомотив, когда она переходила железнодорожные пути, пишет ipn.md.

Пострадавшую госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Пациентка получила перелом затылочной кости, перелом ключицы.

По словам свидетелей, машинист локомотива сигналил, но женщина его не услышала, пишет источник. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.