Трагедия в столице: сотрудник магазина скончался на рабочем месте

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Известно, что 64-летний мужчина работал в магазине сладостей.

Как уточнила пресс-секретарь столичного управления полиции Наталья Стати, пенсионер упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, пишет unimedia.info.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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