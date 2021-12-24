Трагедия в столице: школьница умерла от сердечного приступа

Трагедия в столице: школьница умерла от сердечного приступа

Несчастный случай произошёл накануне в одном из столичных лицеев. 12-летняя девочка почувствовала себя плохо, когда поднималась по ступенькам. 

На место прибыли две бригады врачей. Школьницу пытались реанимировать, но безрезультатно. Девочка скончалась от сердечного приступа, передаёт publika.md.

По данным полиции, у погибшей были проблемы с сердечно-сосудистой системой, также она страдала эпилепсией. Обстоятельства трагедии выясняются.

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