Трагедия в столице: пенсионерка скончалась на вокзале от сердечного приступа

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Сегодня утром на Южном вокзале скончалась 65-летняя женщина.

Как удалось выяснить, вместе с супругом она возвращалась на автобусе из города Клуж. По дороге пенсионерке стало плохо. По прибытии на автовокзал её ожидали врачи, однако спасти пассажирку не удалось, пишет realitatea.md.

По предварительным данным, у гражданки остановилось сердце. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

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