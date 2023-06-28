Трагедия в столице: пара до смерти избила знакомого (ВИДЕО)

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Полиция задержала 36-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Подозреваемые распивали спиртное в квартире 42-летнего приятеля. В ходе вспыхнувшего конфликта гости несколько раз ударили хозяина квартиры по голове. В результате полученных травм мужчина скончался.

Задержанным грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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