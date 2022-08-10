Трагедия в столице: наступивший в лужу мужчина погиб от удара током

Трагедия в столице: наступивший в лужу мужчина погиб от удара током

Прохожий погиб после того, как наступил в лужу, в которой оказались оборванные ураганом провода. Трагедия произошла минувшим вечером на улице Д. Рышкану в секторе Рышкановка. 

Прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли сразу помочь пациенту, так как лужа могла быть под напряжением. На место прибыли также полиция и спасатели, передаёт unimedia.info.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 43-летний житель столицы, который шёл домой. По дороге он наступил в лужу, в которой оказались оборванные провода. Из-за удара током мужчина скончался.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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