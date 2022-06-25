Трагедия в столице: 3-летний малыш умер после падения из окна

Трагедия в столице: 3-летний малыш умер после падения из окна

Несчастный случай произошёл накануне в столичном секторе Буюканы. Трёхлетний ребёнок выпал из окна на 4 этаже. 

По данным пресс-службы ГИП, на место прибыла оперативная группа и скорая помощь. Ребёнка и его мать доставили в больницу. В результате полученных травм малыш скончался на больничной койке.

Правоохранители установили, что окно в квартире было открыто. Ребёнок залез на подоконник и прижался к москитной сетке, но она не удержала его. Малыш упал.

По данному факту проводится расследование.

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