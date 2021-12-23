Два человека погибли в результате пожаров на севере страны

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, оба инцидента произошли 22 декабря.

Первый пожар вспыхнул в селе Каменка Глодянского района. В доме нашли обгоревшее тело 83-летней женщины. В результате возгорания было уничтожено имущество, находившееся в одной из комнат.

Второй инцидент был зарегистрирован в селе Корлэтень Рышканского района. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревший труп 56-летнего хозяина дома. Согласно предварительным выводам специалистов, огонь вспыхнул из-за неисправной печи.

Причины и обстоятельства инцидентов выясняются.

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